Udruženje banaka Srbije: U martu smanjena kreditna aktivnost privrede, rast potrošačkih kredita

Krediti pravnih lica u Srbiji u martu ove godine iznosili su oko 2.332 milijarde dinara i za 0,7 odsto su manji nego prethodnog meseca, objavilo je Udruženje banaka.

Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika bili su 4.434 milijarde dinara, što je rast od 0,4 odsto u odnosu na februar. Pozajmice preduzetnika su povećane 0,7 odsto, na 97,2 milijarde dinara. Dug stanovništva bankama bio je veći 1,7 odsto i iznosio je oko 2.007 milijardi dinara. Među kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 1,9 odsto, potrošački pet odsto, stambeni 1,5 odsto, zajmovi za refinansiranje 1,7 odsto i poljoprivredni 0,3 odsto. U kašnjenju