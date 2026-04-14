Inflacija u martu 2,8 odsto, u odnosu na februar cene više 0,5 odsto

Mesečna inflacija u Srbiji u martu ove godine bila je 0,5 odsto a međugodišnja 2,8 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje, kojima se meri inflacija, u odnosu na decembar 2025. godine su u proseku povećane 1,3 odsto. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama transport (2,3 odsto), alkoholna pića i duvan (1,9 odsto), zdravlje (1,2 odsto), oredmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge (0,4 odsto), restorani i hoteli