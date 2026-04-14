Pucnjava u srednjoj školi u Turskoj: 16 osoba ranjeno, napadač izvršio samoubistvo

U pucnjavi u srednjoj školi u Sivereku, na jugoistoku Turske, danas je ranjeno najmanje 16 osoba, dok je napadač, bivši učenik te škole, potom izvršio samoubistvo, saopštili su zvaničnici.

Napadač, naoružan sačmaricom, pucao je nasumično u srednjoj stručnoj školi u Sivereku, u provinciji Šanlijurfa, pre nego što se sakrio u zgradi i ubio. Motiv za napad za sada nije poznat. Pucnjave u školama su retke u Turskoj. Specijalne policijske jedinice raspoređene su nakon što je napadač odbio da se preda, dok su svi zaposleni i učenici evakuisani, javila je NTV.