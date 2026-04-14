(Foto) Vučić: Obavezni vojni rok verovatno od marta, imaćemo najbolje dronove u regionu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Izrael i Srbija zajednički praviti dronove i da će naša zemlja imati najbolje dronove u ovom delu sveta, kao i da će redovno služenje vojnog roka početi verovatno od marta sledeće godine.

Vučić je, na obeležavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namene "Kobre", na pitanje novinara da li je realnije da redovno služenje vojnog roka počne u novembru ili u martu sledeće godine, rekao da je realnije da to bude u martu sledeće godine. Istakao je da to nije vojni rok kao nekad od 365 dana, već samo 75 dana. Dodao je da će posebno podsticati izgradnju vojnih centara i obnovu kasarni u pograničnim delovima, od Sombora do Pirota, Priboja ili