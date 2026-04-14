RHMZ upozorio na jaku košavu: Udari vetra i do 85 kilometara na čas u Južnom Banatu

Širom Srbije duva umeren do jak jugoistočni vetar. U Beogradu će duvati košava sa udarima do 50 kilometara na čas, dok će na jugu Banata dostizati i do 85 kilometara na čas, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U nastavku dana biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima, uz mogućnost grmljavine. Vetar će biti slab do umeren južni i jugoistočni, dok će u košavskom području i na planinama povremeno biti jak, a u južnom Banatu i donjem Podunavlju i olujne jačine. U večernjim satima vetar će postepeno slabiti, prenosi RHMZ. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 23 stepena, dok će u Timočkoj Krajini biti oko 15 stepeni.