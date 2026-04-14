Vaskršnji utorak: Zašto se veruje da sve započeto na ovaj dan donosi sreću

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Vaskršnji utorak, treći dan praznovanja Vaskrsa, koji se smatra posebno radosnim. Prema verovanju, sve započeto na ovaj dan donosi uspeh, a običaji podstiču zajedništvo, radost i deljenje praznične atmosfere.

Pravoslavni vernici obeležavaju Vaskršnji utorak, treći dan praznovanja Vaskrsa, kada se nastavlja proslava najvećeg hrišćanskog praznika, kako u crkvenim bogosluženjima, tako i u porodičnom okruženju. Srpska pravoslavna crkva Vaskrs slavi tri dana, a u crkvenom kalendaru crvenim slovom obeleženi su Vaskrs (nedelja), Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak. Bogosluženja tokom ova tri dana imaju isti poredak, prenosi RTS. Suština praznika Vaskrsenja ogleda se u veri