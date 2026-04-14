Američki ministar energetike: Cena nafte će dostići vrhunac u narednim nedeljama

Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je da će cene nafte ostati visoke i da bi mogle da nastave da rastu sve dok se ne uspostavi ozbiljan brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz. "Verovatno ćemo videti kako cene nafte dostižu vrhunac u narednih nekoliko nedelja pre nego što počnu da padaju", rekao je Rajt na ekonomskom forumu u Vašingtonu u ponedeljak, prenosi danas BBC. Međutim, kako je istakao, čim se sukob okonča i priliv energenata se nastavi, pritisak