Novosadska policija u automobilu pronašla šest kilograma kokaina, uhapšen vozač

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, zaplenili su šest kilograma kokaina i uhapsili D.

V. (40) iz Temerina, saopšteno je danas iz Policijske uprave u Novom Sadu. On je, navodi se u saopštenju, osumnjičen za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako se navodi, pregledom automobila osumnjičenog policija je, u torbi na zadnjem sedištu, pronašla kokain. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.