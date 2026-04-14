RHMZ upozorava: Danas kiša, pljuskovi i olujni udari vetra u pojedinim delovima Srbije

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren do jak, dok su na jugu Banata i u donjem Podunavlju mogući udari olujne jačine. Uveče se očekuje slabljenje vetra. Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena, u Timočkoj Krajini oko 15 stepeni. U Beogradu će biti umereno oblačno i vetrovito, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar umeren, povremeno i jak