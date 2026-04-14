Imunitet ili pomilovanje Vučića? Da li će Vlada Srbije zaštititi Nikolu Selakovića u aferi Generalštab, advokat Šabić o mogućem epilogu

Pred Specijalnim sudom u Beogradu sutra ujutru se nastavlja suđenje ministru Nikoli Selakoviću u slučaju "Generalštab", a javnost interesuje da li će ga Vlada Srbije zaštititi imunitetom. Advokat Rodoljub Šabić ocenjuje za Nova.rs da do toga ipak neće doći, jer bi takav potez predstavljao svojevrsno priznanje odgovornosti.

Ministar Nikola Selaković, kao i još nekoliko osoba optuženi su od strane Javnog tužilaštva za organizovani kriminal da su prekoračili svoja ovlašćenja i svesno učestvovali u postupku koji je naneo ozbiljnu štetu kulturnom nasleđu Srbije. Reč je o postupku skidanja zaštite sa zgrade Generalštaba u Nemanjinoj ulici, nakon čega je kompleks prodat i gde je Džared Kušner, zet Donalda Trampa, trebalo da gradi hotel. Advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić za portal