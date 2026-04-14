Narandžasti meteoalarm na snazi za ovaj kraj: Udari će dostići olujnu jačinu

Danas pre podne lokalna pojava kiše ili plјuska očekuje se uglavnom u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije prema Vojvodini. Udari košave u Beogradu dostizaće 50 km/h, a na jugu Banata 85 km/h, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U toku dana će biti promenlјivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim plјuskovima uz mogućnost grmlјavine. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu sa udarima olujne jačine. Uveče vetar u slablјenju. Najviša temperatura od 18 do 23 °C, u Timočkoj Krajini oko 15 °C, navodi RHMZ. U Banatu je na snazi narandžasti meteoalarm, koji upozorava na opasne vremenske