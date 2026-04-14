Zeleni Srbije će podržati odluku o izborima koju donese predsednik Vučić

Predsednik stranke Zeleni Srbije Ivan Karić izjavio je danas, nakon konsultacija kod predsednika države Aleksandra Vučića, da nema informacije u vezi sa raspisivanjem izbora, ali je istakao da će se složiti sa odlukom koju bude doneo predsednik Srbije.

"Nama je bila čast što smo pozvani na ovaj sastanak. Izneli smo svoje stavove u vezi sa Evropskom unijom, podsetili predsednika da smo deo čelične koalicije već 10 godina, na čelu sa Srpskom naprednom strankom i sa predsednikom lično", rekao je Karić na konferenciji za medije u Predsedništvu Srbije. Naveo je da se složio sa predlozima predsednika Srbije Vučića u vezi sa slobodnom trgovinom i istakao da je zadovoljan zbog toga što je predsednik najavio ubrzanje