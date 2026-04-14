ZA OSAM DANA 13 SAOBRAĆAJNIH NEZGODA: Pojačana kontrola brzine na putevima u Pirotu

U periodu od 6. do 13. aprila 2026. godine na teritoriji Policijske uprave Pirot dogodilo 13 saobraćajnih nezgoda.

U četiri nezgode bilo je povređenih – jedno lice zadobilo je teške, a pet lakše telesne povrede, dok je u devet slučajeva pričinjena manja materijalna šteta. U istom periodu saobraćajna policija kontrolisala je 1.693 vozača i evidentirala ukupno 499 prekršaja. Među njima su 21 slučaj upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i dva pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Zbog težine prekršaja, osam vozača zadržano je u službenim prostorijama policije. Najveći broj