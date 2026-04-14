Jedan radnik poginuo, drugi povređen u nesreći u fabrici

Policija i tužilaštvo istražuju okolnosti incidenta, povređeni nije životno ugrožen

U jednoj fabrici u Loznici došlo je do nesreće u kojoj je nastradao jedan radnik, dok je drugi povređen. Kako je rečeno za Tanjug u Policijskoj upravi u Šapcu, 13. aprila u jutarnjim časovima poginuo je kineski državljanin. Drugi radnik je prevezen u bolnicu i, prema prvim informacijama, nije životno ugrožen. O slučaju je obavešteno i tužilaštvo, prenosi Tanjug.