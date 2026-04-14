​Pezeškijan: Posvećeni smo diplomatiji, regionalnoj stabilnosti i nacionalnim pravima

​Iran spreman da nastavi pregovore isključivo u okviru međunarodnih zakona i propisa

Predsednik Irana Masud Pezeškijan je u telefonskom razgovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom naglasio da Iran ostaje čvrsto posvećen diplomatiji, regionalnoj stabilnosti i zaštiti svojih nacionalnih prava u kontekstu, kako je naveo, američko-izraelske „ratne agresije”. On je istakao da je Iran spreman da nastavi pregovore isključivo u okviru međunarodnih zakona i propisa, sa ciljem zaštite prava iranskog naroda, prenosi Presstv. Pezeškijan je rekao da