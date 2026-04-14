Očekuje nas nestabilno vreme tokom aprila, poznat datum jačeg zahlađenja

Pred nama je promenljiva nedelja koju će obeležiti dosta oblaka, ali i suvi periodi, dok se krajem meseca očekuje novo nestabilno vreme. Prema najnovijoj prognozi meteorologa-amatera Marka Čubrila, padavine će narednih dana uglavnom biti rezervisane za južne i centralne delove regiona.

Kakvo nas vreme očekuje do vikenda? Do petka će preovlađivati umereno do znatno oblačno vreme, povremeno uz kišu i ređu pojavu pljuskova. Ipak, Čubrilo napominje da će padavine biti najučestalije u južnim i središnjim predelima. Vetar: Košava i jugo će od večeras početi da slabe, dok će od četvrtka vetar promeniti pravac na severozapadni. Temperature: Dnevni maksimumi kretaće se od ugodnih 16 °C na zapadu do toplijih 23 °C na istoku regiona. Od četvrtka su mogući i