Meštani Inđije i Rume uhapšeni zbog kokaina, amfetamina i marihuane, a imali i vagice

Policija u Sremskoj Mitrovici je u dve odvojene akcije uhapsila D. K. (45) iz Inđije i R. P. (23) iz Rume zbog trgovine drogom.

U prvoj akciji, prilikom pretresa kuće osumnjičenog iz Inđije, policija je pronašla 164 grama kokaina, veću količinu deviznog novca za koji se sumnja da potiče od prodaje droge i digitalnu vagicu. U drugoj akciji, R.P. je uhapšen zbog marihuane, amfetamina i kokaina. Prilikom pretresa njegove kuće u Rumi, policija je pronašla 270 grama marihuane i 320 grama amfetamina, manju količinu kokaina i digitalnu vagu. Policija je dodala da je pronađena i veća količina