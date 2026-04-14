Pucnjava u srednjoj školi u Turskoj: Najmanje 16 ranjenih, napadač mrtav

Najmanje 16 osoba ranjeno je u pucnjavi u srednjoj školi u Sivereku, na jugoistoku Turske.

Napadač, bivši učenik te škole, potom je izvršio samoubistvo, saopštili su zvaničnici. Napadač, naoružan sačmaricom, pucao je nasumično u srednjoj stručnoj školi u Sivereku, u provinciji Šanlijurfa, pre nego što se sakrio u zgradi i ubio. Motiv za napad za sada nije poznat. Pucnjave u školama su retke u Turskoj.