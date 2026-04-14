Vukadinović o godinu dana vlade na čelu sa Macutom: Ministri samo pomoćni radnici koji grade kult ličnosti

Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović ocenio je da se među članovima aktuelne Vlade, na čijem čelu je Đuro Macut, niko ne izdvaja i ne ističe.

Vukadinović je dodao da su svi ministri "pomoćni radnici" koji grade kult ličnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Vukadinović je za dnevni list Danas kazao da su sve Vlade formirane tokom prethodnih godina bile samo "Vučićev pomoćni organ i instrument u funkciji njegove neograničene moći". "Od svakog ko bi eventualno mogao da odskoči, bilo ambicijom, bilo sposobnošću, Vučić je preventivno dizao ruke, ili su pak dizali oni sami", kazao je Vukadinović. Prema