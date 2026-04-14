Zdravstveni centar Vranje: Napadnut lekar u tokom dežurstva na hirurgiji

Rukovodstvo Zdravstvenog centra Vranje najoštrije je osudilo fizički napad na lekara Službe opšte hirurgije, koji se dogodio 9. aprila tokom obavljanja njegove profesionalne dužnosti.

Incident se dogodio, kako navode iz Zdravstvenog centra, u prostorijama Hirurgije, kada je pacijent iz Bujanovca, nezadovoljan procesom medicinskog tretmana, fizički nasrnuo na dežurnog lekara, zadavši mu udarac u predelu lica. O celom događaju odmah su obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i nadležni istražni organi koji su izašli na lice mesta. Iz Zdravstvenog centra Vranje saopštili su da je svaki vid fizičkog ili verbalnog napada na