Tokom praznika tri nezgode u Leskovcu: Počela velika međunarodna kontrola brzine

Tokom prethodna četiri dana Vaskršnjih praznika, na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovane su tri saobraćajne nezgode, i to isključivo sa materijalnom štetom, bez povređenih.

Istovremeno, jučе je počela sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole brzine vozila, koja se sprovodi u 34 države članice evropske mreže saobraćajnih policija. Cilj ove akcije je povećanje bezbednosti na putevima i smanjenje broja nezgoda izazvanih neprilagođenom brzinom. Tokom kontrole, koriste se svi raspoloživi uređaji i vozila – radari, presretači, kamere za video nadzor, sistemi za automatsku detekciju prekršaja i merenje prosečne brzine na