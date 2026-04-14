Pretnje potapanjem brodova iz Bele kuće i Teherana, cena nafte opet skočila

Američki ratni brodovi blokirali su saobraćaj prema iranskim lukama u Ormuskom moreuzu. Iran je upozorio na šire posledice po region. Na berzama - cena nafte ponovo je skočila iznad 100 dolara za barel. Izrael nastavlja sa operacijama protiv Hezbolaha u Libanu.

06:31 Iranski ambasador u pismu Guteresu: Kršenje osnovnih principa međunarodnog prava na moru Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da američka blokada oko iranskih luka predstavlja "teško kršenje" suvereniteta te zemlje, usred krhkog primirja. "Nametanje pomorske blokade predstavlja teško kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Islamske Republike Iran", naveo je Iravani u pismu generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu,