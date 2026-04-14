Sutra sednica Skupštine o predlogu opozicije za glasanje o nepoverenju vladi

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za sutra prvu sednicu prvog redovnog zasedanja u 2026. godini. Na dnevnom redu je samo jedna tačka – Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, koji su podnela 62 poslanika.

Predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, SRCE, Mi – snaga naroda – prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanka i samostalni poslanik Miloljub Albijanić. Razlog zbog kojeg traže glasanje o nepoverenju Vladi, kako se navodi u obrazloženju, postojanje je osnovane sumnje u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova Vlade u "slučaj Generalštab", kao i to što predsednik Vlade tim povodom nije preduzeo nijedan akt. Kako se navodi u