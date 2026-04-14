Tramp: Moguć nastavak pregovora SAD i Irana u "naredna dva dana“; tankeri uprkos blokadi prolaze kroz Ormuz

Američki ratni brodovi blokirali su saobraćaj prema iranskim lukama u Ormuskom moreuzu. Iran je upozorio na šire posledice po region. Uprkos blokadi, tankeri prolaze moreuz. Stejt department potvrdio da će američki državni sekretar Marko Rubio učestvovati na sastanku libanskog i izraelskog ambasadora danas u Vašingtonu. Šef Hezbolaha odbacuje te razgovore i poziva libansku stranu da od njih odustane.

19:19 Iranski mediji: Teheran kontinuirano razmenjuje poruke sa Pakistanom Iran kontinuirano razmenjuje poruke sa Pakistanom dok zvanični Islamabad nastoji da posreduje u trajnom okončanju američko-izraelske agresije, preneli su lokalni mediji pozivajući se na tvrdnje neimenovanog pakistanskog zvaničnika upoznatog sa situacijom. U razgovoru sa dopisnikom zvanične iranske novinske agencije IRNA iz Islamabada, pakistanski izvor je rekao da je njegova zemlja odlučna