Rat u Ukrajini – 1.511. dan. Rat u Ukrajini se nastavlja, ali je prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog dobio i novu dimenziju. Prvi put u istoriji ovog rata, neprijateljski položaj je zauzet isključivo bespilotnim platformama - letelicama i dronovima, rekao je Zelenski. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kaže da je Rusija spremna da gradi odnose sa mađarskom vladom koja će biti formirana nakon održanih izbora u zemlji u zavisnosti kako nova vlada razume mađarske nacionalne interese.

Odmah posle pobede na parlamentarnim izborima u Mađarskoj Peter Mađar pozicionirao je svoju politiku prema najvažnijim geopolitičkim pitanjima i prema ratu u Ukrajini uz najave da Mađarska neće učestvovati u kreditu EU za Ukrajinu. Iako su izostale čestitke na pobedu Tise u Mađarskoj iz Kremlja, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je Rusija spremna da gradi odnose sa mađarskom vladom koja će biti formirana nakon održanih izbora. Sve će