BLISKOISTOČNI SUKOB: Treći tanker povezan sa Iranom ušao u Persijski zaliv kroz Ormuski moreuz

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Treći tanker povezan sa Iranom ušao je danas u Persijski zaliv kroz Ormuski moreuz, prvog dana pune američke blokade brodova koji pristaju u iranske luke, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju.

Američki predsednik Donald Tramp je u nedelju najavio blokadu nakon što mirovni pregovori tokom vikenda u Islamabadu između SAD i Irana nisu rezultirali dogovorom, prenosi Rojters. Pošto tri broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz nisu bila upućena ka iranskim lukama, oni nisu obuhvaćeni blokadom. Tanker "Zaliv mira", koji plovi pod zastavom Paname i srednje je veličine, ide ka luci Hamrijah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokazuju podaci Londonske berze.