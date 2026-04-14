Karić: Izbori da se održe kada predsednik proceni da je najbolje

BEOGRAD - Predsednik stranke Zeleni Srbije Ivan Karić izjavio je danas, posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Predsedništvu, da se zalažu za to da izbori budu raspisani onda kada predsednik proceni da je to najbolje.

"Što se tiče izbora, izrazili smo podršku i složili se sa tim što predsednik bude procenio da je najbolje u narednom periodu, tako da ne znamo ništa više oko datuma za izbore", rekao je Karić novinarima u Predsedništvu. On je rekao da je Zelenima Srbije čast što su pozvani na ovaj sastanak i da su tom prilikom izneli i svoje stavove u vezi sa Evropskom unijom. "Podsetili predsednika da smo deo 'čelične koalicije' već 10 godina na čelu sa Srpskom naprednom strankom