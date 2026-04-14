U fabrici u Loznici poginuo kineski radnik, drugi povređen

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
LOZNICA - Kako RTS nezvanično saznaje juče je u fabrici "Mint" u Loznici došlo do nesreće u radnom prostoru sa mašinama, u kojoj je stradao jedan kineski državljanin, a drugi zadobio lakše telesne povrede i zbrinut je u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Kako je rečeno za Tanjug u Policijskoj upravi u Šapcu, 13. aprila u jutarnjim časovima poginuo je kineski državljanin. Drugi radnik je prevezen u bolnicu i, prema prvim informacijama, nije životno ugrožen. Uzrok nesreće za sada nije poznat, a o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.
