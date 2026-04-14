Vremeplov: NATO bombardovao kolonu albanskih izbeglica, poginulo 75 osoba

NOVI SAD - Na današnji dan 1999. godine NATO avioni su na putu Đakovica - Prizren, usred dana, pri potpuno vedrom vremenu, bombardovali dve kolone albanskih izbeglica koje su se vraćale kućama, usmrtivši najmanje 75 osoba, što je opisano kao "greška".

Danas je utorak, 14. april, 104. dan 2026. Do kraja godine ima 261 dan. 1629 - Rođen je holandski astronom, matematičar i fizičar Kristijan Hajgens, koji je 1655. otkrio tajnu izgleda Saturnovog prstena posmatranog sa Zemlje i objasnio promene tog izgleda tokom heliocentričnog kretanja Saturna. Otkrio je i Saturnov satelit Titan i tačno odredio trajanje njegove evolucije. Zaključio je da su meridijani Zemlje eliptični, spljošteni na polovima zbog rotacije planete.