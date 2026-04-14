Vučić nastavlja konsultacije: Danas sa Ruskom strankom, JS i strankom Zeleni Srbije

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas konsultacije sa predstavnicima stranaka.

Vučić će se u 09.00 časova sastati sa predstavnicima Ruske stranke, u 09.30 sa predstavnicima Jedinstvene Srbije, a u 10.00 časova sa predstavnicima stranke Zeleni Srbije, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Konsultacije će biti održane u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Teme konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.