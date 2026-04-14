Završen skup podrške redakciji N1 na Novom Beogradu

Skup podrške redakciji televizije N1, na Novom Beogradu, na koji su pozvala medijska udruženja u Srbiji završen je večeras nešto pre 21 čas.

Okupljanje je završeno nakon govora koji su bili organizovani na bini ispred redakcije te televizije. Tužiteljka Bojana Savović ocenila je večeras da je „nezavisno novinarstvo ključ kontrole sve tri grane vlasti“. „Mi smo se danas okupili kako bismo branili nezavisne medije i slobodno novinarstvo. Postoji nešto mnogo važnije od vlasništva, a to je pitanje slobode, nešto što oni, nikada neće razumeti. Slobodni mediji su temelj svakog demokratskog društva“, istakla