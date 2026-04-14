Evroliga pozvala Zvezdine juniore na F8

Juniori Crvene zvezde učestvovaće na F8 turniru Evrolige koji se od 21. do 24. maja održava u Atini uporedo sa Fajnal-forom za seniore u "OAKA areni" Zvezda je od Evrolige dobila specijalnu pozivnicu da bude deo Završnog turnira, iako na parketu nije izborila plasman.

Crveno-beli juniori su na kvalifikacionom turniru "Marko Ivković" koji se održao u Beogradu u finalu izgubili od fransukog INSEP-a, ali će se svejedno boriti za trofej. Pored crveno-belih, na završnom turniru učestvovaće i sledeće ekipe: Cedevita Olimpija Ljubljana (pobednik kvalifikacionog turnira u Ulmu), Barselona (pobednik turnira u Bolonji), INSEP Pariz (pobednik turnira u Beogradu), Next Generation Team 3SSB, Real Madrid, Žalgiris Kaunas i Panatinaikos.