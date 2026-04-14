Evroliga pozvala Zvezdine juniore na F8

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Juniori Crvene zvezde učestvovaće na F8 turniru Evrolige koji se od 21. do 24. maja održava u Atini uporedo sa Fajnal-forom za seniore u "OAKA areni" Zvezda je od Evrolige dobila specijalnu pozivnicu da bude deo Završnog turnira, iako na parketu nije izborila plasman.

Crveno-beli juniori su na kvalifikacionom turniru "Marko Ivković" koji se održao u Beogradu u finalu izgubili od fransukog INSEP-a, ali će se svejedno boriti za trofej. Pored crveno-belih, na završnom turniru učestvovaće i sledeće ekipe: Cedevita Olimpija Ljubljana (pobednik kvalifikacionog turnira u Ulmu), Barselona (pobednik turnira u Bolonji), INSEP Pariz (pobednik turnira u Beogradu), Next Generation Team 3SSB, Real Madrid, Žalgiris Kaunas i Panatinaikos.
Povezane vesti »

Saša Obradović začepio usta zlim jezicima: "Imam u timu najboljeg u Evropi, to nikad nisam video"

Saša Obradović začepio usta zlim jezicima: "Imam u timu najboljeg u Evropi, to nikad nisam video"

Mondo pre 2 sata
Saša Obradović: Mislim da smo igrali vrlo dobru košarku, ovo je odlična sezona

Saša Obradović: Mislim da smo igrali vrlo dobru košarku, ovo je odlična sezona

RTV pre 3 sata
Obradović pred meč sa Realom: Zvezda sa svim ekipama igrala na visokom nivou

Obradović pred meč sa Realom: Zvezda sa svim ekipama igrala na visokom nivou

Politika pre 4 sati
Obradović: Ovo je odlična sezona; duža priprema nam ne odgovara

Obradović: Ovo je odlična sezona; duža priprema nam ne odgovara

Sport klub pre 5 sati
Obradović pred Real ističe: Igrali vrlo dobru košarku, ovo je odlična sezona

Obradović pred Real ističe: Igrali vrlo dobru košarku, ovo je odlična sezona

Euronews pre 5 sati
Batler se oglasio o ostanku u Zvezdi: Evo šta je rekao sjajni američki bek...

Batler se oglasio o ostanku u Zvezdi: Evo šta je rekao sjajni američki bek...

Kurir pre 5 sati
"Zvalo nekoliko klubova, izabrao sam Zvezdu": Ebuka Izundu otkrio zašto je produžio ugovor

"Zvalo nekoliko klubova, izabrao sam Zvezdu": Ebuka Izundu otkrio zašto je produžio ugovor

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Slavni Argentinac napustio klupu Intera

Slavni Argentinac napustio klupu Intera

Danas pre 9 minuta
Poznati prvi polufinalisti Lige šampiona: Barselona stigla zaostatak, ali je na kraju ispala

Poznati prvi polufinalisti Lige šampiona: Barselona stigla zaostatak, ali je na kraju ispala

Danas pre 39 minuta
U pucnjavi u Barseloni teško ranjen član škaljarskog klana

U pucnjavi u Barseloni teško ranjen član škaljarskog klana

Danas pre 9 minuta
Veljko Paunović: „Malo je zemalja u kojima se ovakva praksa sprovodi“

Veljko Paunović: „Malo je zemalja u kojima se ovakva praksa sprovodi“

Danas pre 1 sat
Preminuo Saša Mikić

Preminuo Saša Mikić

Danas pre 1 sat