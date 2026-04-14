Izrael i Liban: Održani produktivni razgovori o pokretanju direktnih pregovora

Sjedinjene Američke Države, Izrael i Liban saopštili su nakon trilateralnog sastanka u Vašingtonu, da su održali produktivne razgovore o pokretanju direktnih pregovora između Libana i Izraela, uz podršku Vašingtona daljem dijalogu i stabilizaciji regiona.

U zajedničkom saopštenju navedeno je da današnji sastanak predstavlja pripremni korak ka pokretanju mirovnih pregovora, a ne njihov formalni početak, preneo je Tajms of Izrael. U saopštenju se takođe navodi da SAD podržavaju pravo Izraela na samoodbranu od napada libanskog pokreta Hezbolaha, uz naglasak da prekid vatre u Libanu mora da bude rezultat direktnih pregovora između Bejruta i Tel Aviva, a ne deo šireg regionalnog dogovora. U zajedničkom saopštenju