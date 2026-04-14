Barselona u problemu: Jedan fudbaler pod znakom pitanja pred najvažniju utakmicu u sezoni

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Fudbaler Barselone Mark Bernal neizvestan je zbog povrede za revanš meč četvrtfinala Lige šampiona protiv madridskog Atletika, saopštio je danas katalonski klub.

Bernal je zbog povrede skočnog zgloba propustio prvi duel četvrtfinala Lige šampiona između Barselone i Atletika (0:2), koji je odigran 8. aprila na Nou Kampu. Fudbaler Barselone će putovati na revanš meč koji će biti odigran sutra od 21 čas u Madridu, ali još nije dobio dozvolu lekara da zaigra. Za Barselonu na utakmici u Madridu zbog povreda neće igrati Rafinja i Andreas Kristensen, kao i Pau Kubarsi, koji je suspendovan zbog isključenja na prvom meču. Trener
