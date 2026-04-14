Danas moguća kiša i pljuskovi: olujna košava, temperatura do 20 stepeni

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i do 80 km/h. Jutarnja temperatura od 8 do 12 stepeni, maksimalna dnevna od 16 do 20 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 14. U Beogradu u utorak promenljivo oblačno i svežije sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, povremeno i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura 11, maksimalna dnevna 17 stepeni. (Telegraf.rs)