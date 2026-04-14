Poslao školi jezivu poruku nekoliko dana pre napada, a onda je ispunio obećanje: Detalji krvoprolića u Turskoj

U pucnjavi koja se jutros dogodila u srednjoj školi na jugu Turske povređeno je 16 osoba, među kojima je i veliki broj učenika.

Incident se dogodio u јutarnjim časovima u srednjoј stručnoј i tehničkoј školi "Ahmet Koјundžu" u Sivereku, u provinciјi Šanliurfa. Prema zvaničnim informaciјama, počinilac, identifikovan kao devetnaestogodišnji Omer Ket, ušao јe u školski kompleks naoružan sačmaricom i počeo da puca nasumično, izazvavši paniku među učenicima i zaposlenima. napadač јe bio bivši učenik škole koјi јe pohađao nastavu do devetog razreda, nakon čega јe nastavio obrazovanje putem nastave