Štrajk pilota u Lufthanzi, otkazano više stotina letova

Štrajk pilota u nemačkoj avio-kompaniji Lufthanza i njenoj niskotarifnoj podružnici Jurovings doveo je do otkazivanja više stotina letova čime su pogođene desetine hiljada putnika.

Sindikat pilota Vereinigung Cockpit zatražio je od svojih članova u Lufthanzi i regionalnoj podružnici Sitilajn da se danas i sutra priključe štrajku, prenosi Rojters. Na aerodromu u Frankfurtu, najvećem nemačkom vazduhoplovnom čvorištu, otkazano je 570 poletanja i sletanja, uglavnom kompanije Lufthanza. čime je pogođeno više od 50.000 putnika. Lufthanza nije objavila precizne podatke o broju otkazanih letova. (Telegraf.rs/Tanjug)