U saobraćajnoj nezgodi kod Ada mola lakše povređen mladić

U toku protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je lakše povređen mladić (22), rečeno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 23.28 sati u Radničkoj ulici, kod tržnog centra Ada mol, a povređeni mladić je prevezen u Urgentni centar. Hitna pomoć imala je tokom noći imala 120 intervencija, od kojih je 17 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali astmatičari i srčani bolesnici. (Telegraf.rs/Tanjug)