Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Valjevo, Crveni krst 9-15č Veliko Gradište, Dom zdravlja 9-15č Vladimirci, Konak, autobus 9-14č Novi Pazar, Dom omladine 9-14č Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14č Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina,