"Samo je ušao i počeo da puca" Napadač poslao školi jezivu poruku nekoliko dana pre masakra, Turska u šoku (video)

U PUCNjAVI koja se jutros dogodila u srednjoj školi na jugu Turske povređeno je 16 osoba, među kojima je i veliki broj učenika.

Foto: Printskrin/Iks/worldofturkiye Incident se dogodio u jutarnjim časovima u srednjoj stručnoj i tehničkoj školi "Ahmet Kojundžu" u Sivereku, u provinciji Šanliurfa. Prema zvaničnim informacijama, počinilac, identifikovan kao devetnaestogodišnji Omer Ket, ušao je u školski kompleks naoružan sačmaricom i počeo da puca nasumično, izazvavši paniku među učenicima i zaposlenima. Napadač je bio bivši učenik škole koji je pohađao nastavu do devetog razreda, nakon čega