Avdija ubacio 41 poena i odveo Portland u plej-of! VIDEO

Košarkaši Portlanda plasirali su se u plej-of NBA lige, pošto su u direktnom okršaju za mesto u doigravanju pobedili Finiks Sanse 114:110.

Portland je pozicije u Top 8 vodio Deni Avdija, koji je za 38 minuta postigao 41 poen (15/22, 3/8 za tri, 8/13 sa penala), uz sedam skokova, 12 asistencija i pet izgubljenih lopti, uz dve blokade. Upravo je on prelomio meč na 16,1 sekundu pre kraja, kada je pri rezultatu 110:109 za Feniks pogodio polaganje uz faul, a zatim realizovao i dodatno slobodno bacanje za nedostižnih 112:110. Portland je do pobede došao nakon velikog preokreta, pošto su u četvrtoj četvrtini