Majstorija Denija Avdije - kroz petoricu za pobedu i plej-of! VIDEO

Košarkaši Portlanda plasirali su se u plej-of NBA lige, a junak trijumfa nad Finiksom bio je Deni Avdija.

Portland je pobedio Sanse 114:110, a do pozicije u Top 8 vodio ga je Deni Avdija, koji je za 38 minuta postigao 41 poen (15/22, 3/8 za tri, 8/13 sa penala), uz sedam skokova, 12 asistencija i pet izgubljenih lopti, uz dve blokade. Upravo je on prelomio meč na 16,1 sekundu pre kraja, kada je pri rezultatu 110:109 za Finiks pogodio polaganje uz faul, a zatim realizovao i dodatno slobodno bacanje za nedostižnih 112:110. Bila je to prava minijatura Izraelca, jer prošao