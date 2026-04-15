‘Dobar je čovek’: Tramp o Peteru Mađaru

BBC News pre 3 minuta | Pol Kirbi - BBC urednik,

Peter Mađar, političar koji je okončao 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana, prvi put se posle 18 meseci pojavio u studiju mađarske državne radio-televizije.

Pod vladavinom mog prethodnika nije mi bilo dozvoljeno da gostujem na ovoj televiziji, rekao je Mađar 15. aprila.

Jasno je stavio do znanja da namerava da obustavi dosadašnje izveštavanje mađarske državne televizije i radija, koje je nazvao „propagandom".

Mađar kaže da očekuje brzu predaju vlasti, a predsednik države Tamaš Šujok primio ga je na konsultacije i treba da mu da mandat za formiranje vlade posle izbora u kojima je Mađarova Tisa potukla Orbanov Fides, dugogodišnje vladajuće snage.

Šujok je prethodno odbio Mađarov zahtev da podnese ostavku.

Po dolasku na razgovor sa predsednikom, Mađar je na Iksu objavio oštar komentar, uz fotografiju njega i Šujoka.

„Nije dostojan da predstavlja jedinstvo mađarske nacije. Nije dostojan da služi kao čuvar zakonitosti. Nije dostojan da služi kao moralni autoritet ili uzor. Posle formiranja nove vlade, Tamaš Šujok mora odmah da napusti funkciju", napisao je Mađar.

Američki predsednik Donald Tramp i njegovi najbliži saradnici neskriveno su podržali Orbana, a potpredsednik SAD Džej Di Vens bio je u Budimpešti dva dana pred izbore kako bi lično dao podršku dugogodišnjem mađarskom premijeru.

Tramp sada za Mađara kaže da je „dobar čovek".

„Mislim da će novi čovek dobro obaviti posao“, rekao je Tramp ABC njuz.

Neposredno pred izbore, Tramp je pozvao Mađare da „izađu i glasaju“ za njegovog prijatelja i bliskog saveznika, Orbana.

Dan posle izbora, Mađar je novinarima 13. aprila rekao da neće pozvati Trampa, ali da, ako ga šef Bele kuće pozove, da će popričati i biti srećan jer su „jaki saveznici u NATO-u“.

Pozvao bih Trampa ga da prisustvuje 70. godišnjici mađarskog ustanka protiv sovjetske okupacije u oktobru, dodao je vođa stranke Tisa.

'Dosta je bilo vaše propagande, vređali ste me 24 sata': Mađar o državnim medijima

Mađar je napustio Orbanovu stranku u martu 2024. i tokom dve godine privukao je široku podršku njegovoj stranci Tisa.

Na izborima je Tisa potukla Fides, osvojivši ubedljivu većinu od dve trećine mesta u parlamentu.

Gostujući na državnoj televiziji, Mađar je rekao da su 70 do 80 odsto mađarskih medija kupili Orbanovi ljudi.

Svakog dana su vređali mene i moju stranku, bilo je po 300 laži u tim medijima, rekao je Mađar.

Nisu mu dozvolili nijedan nastup na državnoj televiziji, dodao je.

Ali to se promenilo 15. aprila, najpre polučasovnim intervjuom na državnom Košut, a zatim i pojavljivanjem na televiziji M1.

Osim što je rekao da će obustaviti dosadašnje izveštavanje državne televizije, najavio je i pravljenje nove radiodifuzne agencije kako bi se obezbedila sloboda štampe.

„Svaki Mađar zaslužuje javni medij koji emituje istinu“, rekao je u radio intervjuu, objašnjavajući da ne traži ličnu osvetu, iako su njega i njegovu porodicu vređali „ujutru, u podne i uveče“.

Njegovi intervjui su ponekad bili u ratobornom duhu, jer je TV i radio voditeljima govorio da su njihovi mediji emitovali propagandu.

Mađar žuri da poništi višegodišnju Orbanovu politiku koja je Mađarsku pretvorila u ono što je Evropski parlament nazvao „izbornom autokratijom“.

Zbog čestih skandala, posebno u vezi sa korupcijom u vrhu vlasti, Mađari su glasali za odlazak Orbanove vlade.

Mađar je optužio Orbanovu vladu da je „opljačkala" Mađarsku.

Pogledajte video: Ples mađarskog političara posle pobede na izborima hit na internetu

Milijarde evra iz fondova Evropske unije (EU) namenjenih Mađarskoj sada su zamrznute jer je Brisel bio nezadovoljan stanjem vladavine prava i drugim pitanjima u Mađarskoj.

Dva dana posle pobede na izborima, Mađar je razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u pokušaju da 'oslobodi' novac iz EU fondova.

Mađarska provreda već neko vreme stagnira, a Fon der Lajen je rekla da je „treba brzo raditi na... obnavljanju vladavine prava i na usklađivanju sa našim zajedničkim evropskim vrednostima“.

Procenjuje se da je Brisel 'zamrzao' oko 17 milijardi evra Budimpešti, ali Mađarska čeka i odobrenje za dodatnih 16 milijardi evra za kredite u oblasti odbrane.

Očekuje se da će Orban biti na funkciji premijera u tehničkom mandatu tokom neformalnog samita lidera EU na Kipru od 23. do 30. aprila.

Lideri EU traže od Mađarske da poništi Orbanov veto na 90 milijardi evra pomoći Ukrajini u nedeljama koje su prethodile izborima.

Mađar je jasno stavio do znanja da ne smatra da je veto relevantan.

Međutim, nije jasno kako će veto biti ukinut i da li će i Orban sada biti uključen.

Orban se uglavnom nije oglašavao posle ubedljivog izbornog poraza.

Objavio je poruku na Fejsbuku u kojoj je jasno stavio do znanja da namerava da unese promene u stranci Fides.

„Rad počinje. Hajde da se reorganizujemo i nastavimo da se borimo za mađarski narod!“, napisao je.

Pogledajte video: Veliko slavlje u Budimpešti posle pobede Mađara i Tise

Šta je Mađar rekao o Rusiji i Ukrajini?

Dan posle ubedljive pobede na izborima, Peter Mađar je rekao da je već razgovarao sa 10 evropskih lidera.

Ali je rekao da neće zvati ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je u Orbanu imao jednog od retkih evropskih saveznika.

„Ako Vladimir Putin pozove, javiću se“, rekao je novinarima tokom tročasovne maratonske konferencije za novinare 13. aprila.

„Ne mislim da će se to dogoditi“, naglasio je, „ali ako bismo razgovarali, rekao bih mu da posle četiri godine zaustavi ubijanje i okonča rat.“

Moskva je saopštila da poštuje Mađarovu pobedu i da očekuje da će zadržati „pragmatične“ odnose sa Budimpeštom.

Odnosi Mađarske i Srbije posle poraza Orbana - šta su rekli Mađar i Vučić?

Neposredno uoči izbora u Mađarskoj, na severu Srbije je organizovana velika vojno-policijska akcija posle koje je saopšteno da je sprečen pokušaj dizanja u vazduh gasovoda, ključnog za snabdevanje Srbije, ali i Mađarske.

Za navodni pokušaj osumnjičeno je, kako su rekli iz srpsko vojno-bezbednosne agencije, lice iz grupe migranata, bez navođenja detalja.

Do danas ovaj slučaj nije rasvetljen.

Mađar je za televiziju N1 rekao da će vlada, u kojoj će Tisa imati većinu, „istražiti navodni pokušaj napada na gasovod kod Kanjiže".

Rekao je i da mu je važno da odnosi Srbije i Mađarske ostanu dobri, pre svega zbog vojvođanskih Mađara, iako je, dodao je, „pretpostavio ko 'kumuje' velikom prijateljstvu Aleksandra Vučića i Viktora Orbana, ali i Roberta Fica (slovačkog premijera)".

Ne želim da se mešam u unutrašnja pitanja Srbije, ali srpskom narodu poručujem da „crpi snagu iz izbora u Mađarskoj", rekao je Mađar za N1.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, veliki prijatelj i saveznik Orbana, čestitao je Mađaru na pobedi, u intervjuu Radio-televiziji Srbije, odgovorio mu je na slučaj Kanjiža, ali i na opasku o 'kumovanju' odnosima sa Orbanom i Ficom.

„Kao dobre komšije, kao, verujemo, dobri prijatelji, obavestićemo ga do čega je naša istraga došla i ukazati mu na to da je pogrešio kada je poverovao blebetanjima tabloida i svih drugih kako je neko negde nešto nameštao", rekao je predsednik Srbij.

O Mađarovoj opasci o 'kumovanju', Vučić je rekao da on, Orban i Fico imaju zajedničkog kuma, ali da to nije Vladimir Putin, već sloboda.

„Ponosan sam na činjenicu da smo Orban i delimično ja, i još neki ljudi, izgradili najbliže odnose dva naroda.

„Došli smo do istinskog i iskrenog razumevanja između nas, i verujem da to nije lako srušiti", rekao je Vučić.

(BBC News, 04.15.2026)