Pucnjava u školi u Turskoj: Devetoro ubijenih, drugi napad u 48 sati

Ketrin Armstrong

Reuters Okupljeni ljudi ispred škole ukazuju pomoć povređenom učeniku

Najmanje devetoro učenika i nastavnika je ubijeno, a nekoliko ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi Ajser Čalik na jugu Turske, prenosi agencija AFP.

Ubijen je i napadač, potvrdio je Mukeren Unluer, guverner Kahramanmarasa, grada u kojem je došlo do pucnjave.

Trinaestogodišnjak je otvorio vatru u školi, dok su učenici skakali kroz prozore, kako bi pobegli, saopštili su zvaničnici.

Neki od povređenih su u kritičnom stanju, dodao je Unluer. Motiv napada za sada nije poznat, a pokrenuta je istraga.

Napadač je ušao u dve učionice, imao je pet pušaka i sedam šaržera, pišu turski mediji.

Guverner tvrdi da je vlasnik oružja napadačev otac, bivši policajac.

„Zvuk pucnjave je bio je veoma intenzivan, ispred škole je vladala panika", rekao je reporter turske televizije NTV.

Dan ranije, 14. aprila, 16 ljudi je ranjeno kada je bivši učenik otvorio vatru u drugoj srednjoj školi, takođe na jugu zemlje, a potom se ubio.

„Sa žaljenjem izveštavamo o devet smrtnih slučajeva i 13 ranjenih.

„Šestoro njih je trenutno na intenzivnoj nezi, od kojih su troje u kritičnom stanju“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči.

Policija je privela oca bivšeg učenika, Ugura Mersinlija, javila je turska državna novinska agencija Anadolija.

Snimci koje je objavila privatna novinska agencija IHA prikazuju kako neko leži, sa prekrivenim telom i licem i uplakane roditelje koji su požurili u školu u glavnom gradu južne pokrajine, Kahramanmarašu.

Još jedan video, koji je snimio stanovnik obližnje zgrade, a čiju autentičnost je utvrdio AFP, prikazuje učenike kako iskaču sa prozora na prvom spratu škole kako bi izbegli vatru, dok desetine drugih beže kroz dvorište.

Na video snimku koji traje minut i po čuje se oko 15 pucnjeva.

Policija je pojačala bezbednost oko zgrade, a televizijski snimci prikazuju ambulantna kola u tom području.

(BBC News, 04.15.2026)