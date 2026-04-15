Peter Mađar: Nova Vlada počinje sa radom u maju, ukloniće sve marionete Orbanovog režima

Beta pre 1 sat

Pobednik na mađarskim parlamentarnim izborima Peter Mađar izjavio je danas da ga je predsednik te zemlje Tamaš Šujok uverio da će nova Vlada preuzeti dužnost tokom prve nedelje maja, nakon 16 godina vladavine populističkog premijera Viktora Orbana.

Mađar je zatražio promenu vlasti u što kraćem roku, nakon pobede njegove stranke Tisa na izborima, koji su održani u nedelju, 12. aprila.

On je, nakon sastanka sa Šujokom u predsedničkoj palati u Budimpešti, rekao novinarima da ga je predsednik uverio da će Mađar biti njegov kandidat za premijera, kao i da će parlament povodom inauguracije nove Vlade zasedati 6. ili 7. maja.

"Predsednik misli, i mislim da svi to misle, da je u interesu cele mađarske nacije da je, nakon tako ubedljive podrške birača, promena vlasti i režima potrebna što pre", naveo je Mađar.

On je obećao reformu mnogih državnih institucija, uključujući odvojena ministarstva za zdravstvo, zaštitu životne sredine i prosvetu.

Mađar je jutros na javnom servisu rekao da će nova Vlada prekinuti emitovanje informativnog programa te televizije, dok se za njen rad "ne stvore nezavisni, objektivni uslovi".

"Jedan od ključnih elemenata našeg programa je da se fabrika laži zatvori, nakon što se oformi vlada Tise", dodao je on. 

Mađar je pozvao Orbanovu Vladu da do kraja mandata deluje u tehničkom mandatu, kao i da ne donosi nikakve odluke koje mogu da naškode interesima Mađarske, ili ometaju rad nove Vlade. 

On je istovremeno pozvao predsednika Šujoka da napusti svoju funkciju. 

"Ponovio sam mu (Šujoku) da je nedostojan da predstavlja jedinstvo mađarskog naroda kao i da je nedostojan da čuva zakonitost", rekao je Mađar i dodao da će ga, ako se Šujok ne povuče, nova Vlada ustavnim promenama ukloniti "zajedno sa svim drugim marionetama koje je Orbanov sistem postavio".

(Beta, 15.04.2026)

Povezane vesti »

Danas pre 4 minuta
Radio 021 pre 1 sat
VIDEO Peter Mađar se našalio na račun odlazećeg premijera u viralnom snimku: „Šta to čita Orban?“

VIDEO Peter Mađar se našalio na račun odlazećeg premijera u viralnom snimku: „Šta to čita Orban?“

Nova pre 44 minuta
Mađar: Vlada će preuzeti dužnost u maju, uklonićemo sve Orbanove marionete

Mađar: Vlada će preuzeti dužnost u maju, uklonićemo sve Orbanove marionete

N1 Info pre 54 minuta
(Video) Koje su šanse?! Mađar došao kod predsednika, izašli na terasu sa pogledom na Dunav, a na balkonu pored - Viktor Orban…

(Video) Koje su šanse?! Mađar došao kod predsednika, izašli na terasu sa pogledom na Dunav, a na balkonu pored - Viktor Orban

Blic pre 10 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriIzboriPeter Mađar

Svet, najnovije vesti »

Tramp zapretio raskidanjem trgovinskog sporazuma sa Velikom Britanijom zbog Irana

Tramp zapretio raskidanjem trgovinskog sporazuma sa Velikom Britanijom zbog Irana

RTV pre 0 minuta
Nova pucnjava u školi u Turskoj: Ubijene 4, povređeno 20 osoba, 4 u kritičnom stanju

Nova pucnjava u školi u Turskoj: Ubijene 4, povređeno 20 osoba, 4 u kritičnom stanju

RTV pre 0 minuta
Zelenski: Američki pregovarači nemaju vremena za Ukrajinu

Zelenski: Američki pregovarači nemaju vremena za Ukrajinu

RTV pre 0 minuta
Danas pre 4 minuta
Tramp zapretio raskidanjem trgovinskog sporazuma sa Britanijom

Tramp zapretio raskidanjem trgovinskog sporazuma sa Britanijom

Sputnik pre 4 minuta