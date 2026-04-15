Peter Mađar: Nova Vlada počinje sa radom u maju, ukloniće sve marionete Orbanovog režima

Pobednik na mađarskim parlamentarnim izborima Peter Mađar izjavio je danas da ga je predsednik te zemlje Tamaš Šujok uverio da će nova Vlada preuzeti dužnost tokom prve nedelje maja, nakon 16 godina vladavine populističkog premijera Viktora Orbana.

Mađar je zatražio promenu vlasti u što kraćem roku, nakon pobede njegove stranke Tisa na izborima, koji su održani u nedelju, 12. aprila.

On je, nakon sastanka sa Šujokom u predsedničkoj palati u Budimpešti, rekao novinarima da ga je predsednik uverio da će Mađar biti njegov kandidat za premijera, kao i da će parlament povodom inauguracije nove Vlade zasedati 6. ili 7. maja.

"Predsednik misli, i mislim da svi to misle, da je u interesu cele mađarske nacije da je, nakon tako ubedljive podrške birača, promena vlasti i režima potrebna što pre", naveo je Mađar.

On je obećao reformu mnogih državnih institucija, uključujući odvojena ministarstva za zdravstvo, zaštitu životne sredine i prosvetu.

Mađar je jutros na javnom servisu rekao da će nova Vlada prekinuti emitovanje informativnog programa te televizije, dok se za njen rad "ne stvore nezavisni, objektivni uslovi".

"Jedan od ključnih elemenata našeg programa je da se fabrika laži zatvori, nakon što se oformi vlada Tise", dodao je on.

Mađar je pozvao Orbanovu Vladu da do kraja mandata deluje u tehničkom mandatu, kao i da ne donosi nikakve odluke koje mogu da naškode interesima Mađarske, ili ometaju rad nove Vlade.

On je istovremeno pozvao predsednika Šujoka da napusti svoju funkciju.

"Ponovio sam mu (Šujoku) da je nedostojan da predstavlja jedinstvo mađarskog naroda kao i da je nedostojan da čuva zakonitost", rekao je Mađar i dodao da će ga, ako se Šujok ne povuče, nova Vlada ustavnim promenama ukloniti "zajedno sa svim drugim marionetama koje je Orbanov sistem postavio".

(Beta, 15.04.2026)