Prognoza za četvrtak, 16. mart: Vreme sutra promenljivo oblačno i toplije

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra vreme u većini mesta biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana i posle podne ponegde na zapadu, jugozapadu i jugu očekuje se lokalna kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom.

Duvaće slab i umeren slab do umeren severni i severoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena.

U Beogradu vreme sutra promenljivo oblačno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab slab do umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša oko 24 stepena.

U Srbiji do nedelje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i umereno toplo, uz lokalne kratkotrajne pljuskove, uglavnom u brdsko planinskim predelima na zapadu, jugozapadu i jugu. Najviša temperatura u većini mesta kretaće se od 19 do 23 stepena.

Početkom naredne sedmice očekuje se manji pad temperature i nestabilnije vreme mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom u celoj zemlji. 

Do nedelje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalnu temperaturu oko 22 °S. Početkom naredne sedmice uz više oblačnosti očekuje se manji pad temperature i nestabilnije vreme povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

U Beogradu će do nedelje vreme biti promenljivo oblačno sa povremenim suncem. Najviše dneva temperatura biće oko 22 stepena. 

Početkom naredne sedmice očekuje se manji pad temperature i više oblaka. Vreme nestabilnije, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 15. april 2026:

Nešto povoljnije biometeorološke prilike. Oprez se savetuje psihičkim bolesnicima. Moguća meteoropatska glavobolja i bolovi u mišićima. Preporučuje se oprez u saobraćaju.

(Beta, 15.04.2026)

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

Vreme sutra

Društvo, najnovije vesti »

