Vučić: Stanje bezbednosti nešto složenije zbog delovanja vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu da je stanje bezbednosti "nešto složenije" u odnosu na januar, "pre svega zbog delovanja i daljih aktivnosti vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine".

Vučić je posle sastanka sa najvišim predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (VS) najavio da će u narednim danima Srbija potpisati "veoma važne ugovore za dalju nabavku sredstva naoružanja i vojne opreme".

"Očekuju nas velike i važne posete gde očekujemo dodatne ugovore sa drugim zemljama. Napravili smo velike narudžbine za našu vojsku. Imaćemo takve mogućnosti da ništa neće moći da nam promakne, sve ćemo da vidimo, od strategijske avijacije u okruženju do onih koji pune gorivo tuđim avionima na velikim udaljenostima od Srbije", rekao je Vučić posle sastanka u Beogradu kom je prisustvovalo i rukovodstvo Republike Srpske (RS).

Dodao je da će Srbija izgraditi "izrazito snažnu, višeslojnu protivvazduhoplovnu odbranu" koja će se, po njegovim rečima, sastojati od elektronskih ometača, elektronskih napadnih sredstava, opreme, oružja i oruđa koje služi za zaštitu trupa, gradova i infrastrukturnih objekata.

Ocenio je da je stanje popune vojnicima i ubojnim sredstvima u VS "značajno bolje" nego u januaru kada je sa vojnim rukovodstvom analizirao stanje bezbednosti.

"Danas sam kao vrhovni komandant predložio izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutajuće minucije, uvežbavanje specijalnih i izviđačkih jedinica za odredjivanje kooordinata ciljeva za upotrebu artiljerije i avijacije", kazao je predsednik.

Vučić je rekao da se količine naoružanja i vojne opreme uvećavaju kao i "snaga, kapaciteti i dalekometnost" Vojske Srbije.

"Osim povećane proizvodnje dronova u Srbiji, a ove godine očekujem eksploziju te proizvodnje, posvetićemo se i robotizaciji i digitalizaciji naše armije. Bićemo jedna od armija nanajizraženijom interoperabilnošću, ne samo u regionu nego i šire od toga", kazao je Vučić.

(Beta, 15.04.2026)