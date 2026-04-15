Zeleno levi front: Prazna sala Skupštine Srbije je dokaz da vlast beži od izbora

Zeleno-levi front (ZLF) ocenio je da su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke "i njihovi sateliti" , današnjim napuštanjem sale Skupštine Srbije pokazali da se plaše izbora.

U saopštenju piše da je vladajuća većina, iako je 62 poslanika opozicije zatražilo raspravu o nepoverenju Vladi, drugi put u ovom mandatu, odlučila da sabotira rad parlamenta kada se odlučuje o nepoverenju kabinetu premijera.

ZLF je naveo i da je pvi put to učinjeno 2024, kada predlog narodnih poslanika nije stavljen na dnevni red prve naredne sednice, i to, kako tvrde, isključivo samovoljom predsednice Parlaemnta Ane Brnabić, a drugi put danas, tako što su poslanici većine "pobegli iz sale na početku sednice".

“Ovo što smo danas videli u sali nije samo nedostatak kvoruma, već potpuni kukavičluk režima koji više ne sme ni da stane pred poslanike i odgovori na pitanje o svom (ne)radu", izjavila je poslanica ZLF Biljana Đorđević.

Kazala je da su "poslanici SNS-a i njihovih satelita bukvalno pobegli od rasprave o nepoverenju Vladi jer znaju da nemaju niti jedan argument kojim bi odbranili razorne posledice svoje politike", te ocenila da je "jasno da se plaše izbora”.

"Izgovor da bi poslanici opozicije beskonačno dugom raspravom o nepoverenju ugrozili “hitnost” zakona koje treba doneti su providna laž u koju niko ne veruje", rekla je ona, piše u saopštenju.

Prema njenim rečima, da je vlasti zaista stalo do zakona, redovno zasedanje bi počelo još u martu, a rasprava o nepoverenju Vladi bi do sada bila završena.

“Nikakvi naknadno ubačeni zakoni ne mogu da ponište štetu koju naprednjaci nanose građanima svakodnevnim gaženjem Ustava. SNS svesno blokira parlament, kako bi pobegli od rasprave o sopstvenoj odgovornosti i, pre svega, od novih izbora,” dodala je Đorđević.

Smatra i da "današnje napuštanje sale stoga nije samo proceduralni manevar, već jasan simptom krize vlasti".

Dodaja je i da je "blokadom parlamenta i bežanjem od rasprave o nepoverenju, vladajuća većina potvrdila da institucije koristi isključivo kao štit od odgovornosti".

"Strah od suočavanja sa opozicijom u Skupštini zapravo je strah od suočavanja sa građanima na izborima, koji su jedini izlaz iz trenutne političke blokade", kazala je ona.

(Beta, 15.04.2026)