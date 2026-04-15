Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za premiju za mleko za prvi kvartal 2026.

Zahtevi mogu da se upute do 15. maja putem platforme eAgrar

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede Srbije raspisala je danas javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za prvi kvartal ove godine. Zahtevi mogu da se upute do 15. maja putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede na svom sajtu. Kako je precizirano, pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog