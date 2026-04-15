Iznajmljivanje vikendica za Prvi maj! Kuće za odmor od 50 do 800 evra: Ovo su najtraženije lokacije i ponuda

Ponuda vikendica je raznolika - od skromnih brvnara do luksuznih vila sa bazenom, SPA centrom i kapacitetima za veća okupljanja ili proslave Cene i dostupnost objekata zavise od termina, nivoa luksuza i kapaciteta Vaskršnji neradni dani su za nama, ali mnogi već razmišljaju o predstojećem odmoru za Prvi maj, odnosno Praznik rada.

Iznajmljivanje vikendica je popularna opcija među građanima Srbije. Cene su znato veće nego ranijih godina, ali se u oglasima ipak mogu pronaći neke pristupačne opcije. Međunarodni praznik rada predstavlja simbol borbe za radnička prava i osmočasovno radno vreme. U 2026. godini, 1. maj pada u petak, a 2. maj u subotu, što znači da zaposlene očekuju tri neradna dana zaredom (od petka do nedelje). Kuće za odmor se neretko rezervišu mnogo unapred upravo zbog velike